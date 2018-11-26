豪宅天台範圍錯誤報大　恒地要求改約被拒控買家　被告反索償 (17:24)

原訴為恒地旗下的宇金有限公司，被告為買家興盛發展有限公司、中原地產代理有限公司、處理買家一方買賣的胡關李羅律師行。買家公司董事為女商人鄭瑞珠。買家一方今向恒地、中原及律師行反索償。

代表買家一方陳辭指出，任何閱讀該份物業平面圖的人都會理解，填色部分為單位的總面積。買家鄭瑞珠和丈夫於2011年8月15日睇樓，一星期後經由胡關李羅律師行，與代表恒地處理買賣的律師行簽訂合約。

直至12月，恒地去信鄭一方，要求修正出錯的平面圖，胡關李羅律師行一方致電鄭。庭上播放代表律師和鄭的通話，鄭表示其買樓原意為擁有一個天台，可以招呼海外客人到家燒烤。她每次到涉事樓盤睇樓，都有地產經紀陪同，當日他們到涉事單位睇樓，經紀曾指向C室單位天台，表示該天台劃入平面圖所示的B室範圍，屬於鄭一方。鄭指出，恒地固然要為其平面圖出錯負責，但地產經紀亦然。

女商人丈夫談覺華一同陪同睇樓，談今供稱，若二人知道天台範圍只有約「四格半」大，他們一定不會買入該單位。談指出，中原經紀Stella在單位現場，肯定地向二人劃出所屬的天台範圍，Stella更指出天台需預留位置作走火通道，提醒二人不可加籬笆分隔該天台空間。

聆訊下午繼續。

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