【九西補選．短片】陳凱欣謝票稱暫不加入政黨　不特別研究會否多謝中聯辦 (18:00)

陳凱欣今日以九龍城市政大廈作謝票起點，因在九龍城長大，稱是所有團隊團結一致再能取得此成績。她在街市向市民、檔販致謝，再車巡遊走各區謝票。

她在周三會宣誓就任，據了解她會就新民黨主席葉劉淑儀提出與劏房有關的議員議案中首度發言。她稱，自己最關注民生議題，希望在議會帶出醫療和房屋問題，透過立法會平台、加入不同委員會；她稱自己在這段時間不會加入任何政黨，亦無收到政黨向她招手。

被問到得票少於3月補選民建聯鄭泳舜取得的10.7萬票，是否代表未得建制派全力支持，她說自己初參選取得10.6萬票已覺非常之好，但今次補選是5人爭一席，比已上次補選只是3人爭一席，「票會分薄咗啲」，但數字亦顯示已盡很大努力，她指在票源分布上，3月鄭泳舜的得票今次「都出到來」。至於2020年會否擔心爭取連任會落敗，她重申只全心貫注參加補選，她到這刻未詳細想清楚2020年立法會換屆選舉會如何。她又指，現時是思考如何展開工作，履行參選政綱及理念，下一屆參選問題有時間想清楚。

至於勝選是否需要答謝中聯辦，陳凱欣稱現時要先多謝地區兄弟，她稱在選舉期間出席不同節慶活動，有見過中聯辦代表，但只是正常社交，無就選舉作任何溝通；至於是否不需要感謝中聯辦，她稱最需要多謝的人，如團隊、義工都不夠時間感謝，稱暫時未收到中聯辦的祝賀，稱「不會特別研究」是否多謝中聯辦。

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