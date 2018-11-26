安達邨10房署裝修商涉合謀瓜分工程　競委會引承辦商：節省等電梯時間 (16:11)

代表競委會的英國御用大律師Daniel Beard陳辭指，十名答辯人的行為違反《競爭條例》中的「第一行為守則」，令顧客要支付更昂貴的價錢，換取較低質素的服務。

十名答辯人為房屋署委任的安達邨裝修承辦商，租戶可自由選用他們任何一間，或另選其他市面上的裝修公司。惟競委會發現承辦商私下定立了「樓層分配安排（Floor Allocation Arrangement）」，每間承辦商負責4層樓生意，以「分餅仔」形式瓜分租戶生意，裝修工程價格由租戶與所屬承辦商自行制定。

競委會又發現，該10間承辦商共同出資製作了一張宣傳單張，制定了「套餐價」。承辦商均否認有上述安排，稱只是純粹巧合，但其中7個承辦商又稱定價及瓜分市場只為了增加效率，如節省等候電梯時間及協助其他承辦商清理樓層，競委會指有關解釋並不合理。

答辯人依次為永興聯合建築有限公司、裕輝建築有限公司、茂恒油漆裝飾公司、大道建築公司、金記機電鐵器工程有限公司、協益建築公司、泰華土木工程、維新鐵器裝修公司、百達建築工程公司及聯合裝飾工程有限公司。

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