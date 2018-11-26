浸大成立「生物資源與農業」學習館　推VR教可持續概念 (16:16)

浸大獲資助3700萬元，成立生物資源與農業研究所，其中1800萬至2000萬用於建館及5年營運費。展館佔地2500呎，分4大展區。浸大生物資源與農業研究所主任黃煥忠說，為吸引學生興趣，以故事串連整個學習館，參觀者模礙在太空母艦「地球號」生活，需完成任務才可返回地球；展館應用了擴增實境（AR)、虛擬實境（VR）、4D多媒體影視等技術，製作遊戲及手機互動裝置，亦獲漁護處捐贈象牙、綠海龜、老虎皮、賽加羚羊角等瀕危物種動物的標本。

黃煥忠說，展館設有模擬超市，藉以教導學生碳排放的概念，「買本地雞蛋與美國雞蛋，其食物里程及碳排放相差很大，以飛機、船運送食物來港，背後消耗的能源遠高於在本地耕作」。他盼鼓勵參觀者多支持本土農產品，而市面上出售的蔬菜，只有1.8%來自本地，盼可提高本地農業自給率。

展館周四（29日）正式開幕，黃煥忠說，學校可組團約30人預約參觀，每日3場，每次約1個半小時，逢周一休館，其他6日開放公眾預約，試運期間暫不收費。

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