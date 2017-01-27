【佔中9人案開審】佔領前朱耀明申請10月首三天集會　時任指揮官未確認有否親自處理 (15:54)

控方先傳召時任灣仔分區指揮官謝名揚作供。謝供稱，當時負責處理該區範圍涉及公眾集會的通知書。在2014年9月26日至12月11日，他曾簽發15份有關舉行公眾集會的不反對通知書，但範圍不涉夏𢡱道至分域碼頭街的路段，他亦未曾看過相關書面申請。

謝在代表「佔中三子」的大律師關文渭盤問下指，警方若反對申請人舉行集會，便須在反對通知書上提供相關理由。如申請人按規定，在舉行集會的7天前提交意向書，警方便須在集會舉行前的最少48小時內，向申請人發出反對通知書。

謝在代表李永達的資深大律師蔡維邦盤問下指，他在2014年9月28日當值，並從即時新聞得知夏𢡱道往紅十字會總部的路，以及分域碼頭街一帶曾被封鎖。他又指，自己事前未被諮詢相關事宜，因封鎖計劃是由總部決定。

控方又傳召當時同樣負責處理公眾集會通知書、時任中區助理指揮官黃基偉作供。控方早前在開案陳詞指，警方曾就學民思潮和公民黨分別於2014年9月26和27日舉行的公眾集會發出不反對通知書。黃供稱，他在9月27日再收到公民黨申請，於9月28日在添美道一帶舉行公眾集會，但因警方於27日已宣布該集會為非法集會，加上公共安全和秩序等原因，認為上址不適合再舉行集會，故向公民黨發出反對通知書。

黃又指，在2014年9月26日至12月11日，他未曾收過於夏慤道、添美道及龍和道行車線舉行公眾集會的意向書。

代表「佔中三子」的大律師關文渭其後向黃展示朱耀明於2014年9月18日向警方作出的舉行公眾集會意向書。意向書內指，朱當時申請於當年10月1至3日，在中環遮打道行人專用區、遮打花園及皇后像廣場一帶舉行公眾集會，預期有5000至5萬人參與，並提供擬出席演講的人士、糾察資料及物資等，包括50支寫有「和平佔中」的直幡。但黃不能即場確認，他有否親自處理相關申請，以及就此申請發出不反對通知書。他亦對有下屬於9月25日曾與朱會面表示不清楚。

9名被告依次為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達。

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