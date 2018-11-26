【九西補選．賽後分析】馮檢基票倉李卓人失票多　建制派影響輕微 (15:32)

早前退出民協的馮檢基出戰今次九龍西補選，取得12,509票，得票率約5.82%。《明報》記者翻查資料，今次馮檢基在其十大票倉得票，大部分較民協在2016年立法會換屆選舉中有所下跌。而馮得票最多的票站，民主派失票均較建制派多。
馮檢基在今次補選的十大票倉有9個屬深水埗區，當中最大票倉為麗閣社區會堂，共取得711票，得票率約16.6%。
分析馮檢基得票最多的3個票站，民主派較上次補選的得票均有所下跌，建制派得票的影響則較輕微。
在馮檢基的最大票倉麗閣社區會堂，李卓人今次的得票率為37%，陳凱欣的得票率為45%，分別比民主派及建制派在上次補選的得票率下跌11個百分點和5個百分點。
至於大坑東社區中心，馮的得票率為12.6%，惟李卓人的得票率比民主派在上次補選的得票率低9個百分點，只有約39%；陳凱欣的得票率相比之下只下跌4個百分點至47%。而在聖瑪加利男女英文中小學票站，馮檢基得票率有9.4%；李卓人得票率為34.9%，比民主派在上次補選的得票率少約6個百分點；陳凱欣得票率為54.7%，比建制派上次補選的得票率少約4個百分點。
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