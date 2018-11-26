【紅磡站調查聆訊】禮頓工程師認檢查時無圖則　僅依上司口頭交代 (14:25)

根據聆訊紀錄，紅磡站連續牆工程，最新的設計削走連續牆頂部，月台層板頂部及連續牆不再以螺絲帽接駁，而是以兩層橫放長鋼筋置於連續牆上方。莫嘉晉說2015年時他無收到最新圖則，「只聽講設計團隊在做」。

聆訊另一焦點是有關禮頓在每層鋼筋接駁時，有否逐層檢查，莫嘉晉表示，與港鐵在每次「關鍵檢查點」接駁時，雖然用同一份表格紀錄，但有分開頂及底部兩層鋼筋墊（Mat）兩次檢查，每個墊由數層鋼筋組成，因此有機會看到鐵籠內部，會否有出現問題鋼筋接駁。

另外，屋宇署規定的質量監控計劃（QSP）中，要求鋼筋及螺絲帽的接駁和安裝，須由適任的技術人員全日持續監控。惟早前聆訊會上，禮頓多名管理層承認工地負責檢查螺絲帽接駁人員未符合資格，而另有禮頓監工指每日僅兩成時間監督螺絲帽安裝。

今日莫嘉晉在庭上亦供稱，禮頓無安排專人長期專責留意每條鋼筋安裝，而他每日約有4小時巡視工地，其中七成時間用作巡視螺絲帽接駁。

聆訊下午繼續。莫嘉晉在2015年下半年開始負責月台層板工程監督，並在東西走廊C區3次揭發剪鋼筋，他下午會就此詳細作供。

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