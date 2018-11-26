消委會點名譴責凱詩美容　羅列4大不良營商手法 (11:24)

被點名之凱詩美容擁有16間分店，主要提供美容護膚、纖體瘦身以及醫學美容等服務。消委會在過去3年共接獲82宗有關凱詩美容的投訴，且有持續上升趨勢，投訴總金額由2016年的37.4萬元，增至今年首10個月的130萬元。

消委會歸納出凱詩4大常見不良營銷手法，包括：以低價體驗或招募神秘顧客作招徠，利誘消費者光顧再高壓硬銷大額療程；對價錢、療程效用及合約條款含糊其辭，誇大美容效果；以免費抽獎等理由哄騙消費者交出信用卡，又涉嫌未經消費者同意下刷卡過數；涉嫌向無行為能力的顧客作不當影響，其後拒絕退款。

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消委會總幹事黃鳳嫺表示，曾有一個投訴人，其弟因童年時撞車撞傷腦部，影響智力，事主就讀過特殊學校，亦持有殘疾人士登記。事主申請信用卡後，有一日收到推廣電話，聲稱有98元的美容優惠。他到凱詩美容上水分店後，先後被游說簽署5份合約，涉及金額共37,000元。投訴人發現後前往美容店投訴，但對方聲稱事主為自願簽帳，拒絕退款。

另外，黃錦輝表示，凱詩在處理投訴個案上，有六成（50宗）涉及不良銷售手法，但凱詩在過去3年的投訴解決率只有25%，與美容行業普遍解決率52%相差甚遠，更無個案能獲全數退款。

黃錦輝說，消委會自去年開始邀約凱詩會面處理投訴，直到今年4月凱詩終派員出席，惟凱詩不但未有積極回應，會面後6個月消委會仍接獲19宗涉及凱詩的投訴，當中只有兩宗獲解決，更有10宗凱詩完全不回應。

他敦促政府應在指定行業，如健身、美容及時光共享等推出強制性7日冷靜期，以保障消費者。他又提醒消費者應避免隨便提供信用卡，亦應用方法記下被高壓推銷的過程，以便執法人員跟進。

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