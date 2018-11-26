【小一自行收生】為兒入喇沙　父母千萬元置業　爺爺嘆孫活動多 (11:27)

陳先生表示，已為孫兒上網查看結果，不過仍想親自來學校確定。他表示，為孫兒以25分成功入讀喇沙小學感到「非常開心」，希望孫兒盡力，形容「呢個係上主恩典」。

陳先生又說，孫兒的父母為孫兒報了許多活動如普通話、田園耕作、唱歌及鋼琴等，一個月約花5000至6000元，但他亦不禁嘆道「我哋作為再長一輩，就覺得有時要適可而止」，指孫兒平日的時間表「填密哂，學畫畫都要有啲留白，音樂都有休止符，所以我哋覺得應該畀啲空間時間細路」。他又說，為了入讀心儀學校，兒子特意花千萬元在何文田區置業，是次孫兒成功入讀，期望其父母日後能「畀翻啲自由空間佢」。

而兒子未能入讀喇沙小學的戴太指，以「平常心」看待結果。戴太又表示，兒子較活潑，有上游水、鋼琴、英文及普通話班，希望為其選擇「happy school」，已報讀約10間直資及私立小學，暫獲其中2間取錄。

另一名家長石先生表示，女兒只有5分，對未能入讀瑪利諾修院學校（小學部）屬「意料之內」。操普通話的石先生表示，9月由美國移民來港，現考慮為女兒報讀國際學校。

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