【九西補選．多圖】陳凱欣：市民厭倦對立矛盾　李卓人：民主派會反思市民「心淡」 (04:25)

今次立法會九龍西補選中當選的陳凱欣，在其前上司食物及衛生局長高永文、民建聯立法會議員鄭泳舜和工聯會立法會議員麥美娟陪同下見記者。陳凱欣稱，相信今次當選，是其重視建設民生、真心做實事的理念獲支持，市民厭倦吵吵鬧鬧和對立矛盾。
敗選的李卓人語帶哽咽的表示，對今次補選中沒投票給他的選民，他願意聆聽此前沒聽的聲音。他續稱，在選戰中他感到最大的障礙和敵人，就是「心淡」，整個民主派都會檢討反思：「我哋可以失望，但係絕對唔可以放棄」，相信整個民主派和支持者，會繼續迎接將來場場硬仗，包括基本法23條立法、一萬億的超級大白象工程，和安老、勞工及教育等政策不足。
另一候選人馮檢基則指，今次補選反映香港政治仍只容兩大陣營，建制派和非建制派亦各自有不民主篩選的一面。他指，今次補選結果證明，是有人本身不夠票，若有人再諉過他鎅票，是找代罪羔羊，他往後亦不會「為團結而相同」，不排除會繼續參選，抗議民主派的不民主做法。馮指，今次他和李卓人合共的票數也不及陳凱欣，反映民主派多年來，都未能令民主精神在選民心中活出來。
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