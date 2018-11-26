【九西補選】劉小麗：香港民主運動不能因為一場戰役而灰心 (02:21)

劉小麗表示，期望其他中產區的選情會好一些，希望香港人可以堅強，「對我來說，這一場真是一場很關鍵的戰役」，指很想李卓人贏，但最終若敗選，也希望大家看長遠些，「香港民主運動不能因為一場戰役而灰心」，呼籲大家以更加堅強意志來面對。

被問到會否認同另一候選人馮檢基指，民主派在今次補選中不能怪責他，劉小麗回應說「怪不怪要看選民心入面幾重視這場選戰」，又指不想妄下判斷「說基哥什麼，要先看選票」。

對於假若李卓人真的敗選，是否反映打「DQ」牌不再奏效，劉小麗說，自己宣布參選前後亦獲選民支持，指市民真的覺得「DQ是很不公義」，但指一個大選區有多元的選民，「要箍返齊所有票不容易」，指今次已盡最大努力，惟因她被「DQ」後選舉工程時間有限，「都花了一些時間讓選民適應期待候選人的轉變」。

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