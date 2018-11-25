【九西補選日．多圖】香港研究協會票站調查：李卓人陳凱欣當選機會均等 (23:17)

李卓人在投票時間結束後於黃埔見記者時表示，今次選戰是他從政以來最艱難，除了受到全方位的攻擊，還有很多鐵票、𠝹票和白票，還有無數抹黑和「免費報紙」。在這情况下，仍獲有「100分」的團隊全力以赴，團結打一場選戰，覺得非常榮幸，希望為香港人「贏番一次」。

李卓人表示，暫時難評估勝算，無論如何都感謝選民投票支持及團隊努力，稱不能讓香港倒退成為另一個大陸城市，亦很相信香港人希望改善民生，不要讓特首林鄭月娥任意妄為。他亦表明，無論選戰結果如何，兩年後的立法會換屆選舉，自己都不會再參選，只會助選。李卓人又指，今次選戰要克服的是香港人的冷淡，希望每一次選舉大家都出來投票、多些人關心香港，在還可以投票的時候，用選票發聲。

今次補選源於民主派劉小麗因宣誓案被取消議員資格（DQ）而起，劉其後亦被取消參選今次補選資格；對於若李卓人敗選，是否代表選民認同DQ，劉小麗稱絕不認為如此，指今次補選受到天雨和抹黑等因素影響。

另一候選人陳凱欣表示，今日已盡所有力量，無一分鐘停下來，自己第一次從政，她稱「這一場仗好難打。」她亦表示，感謝選舉團體、前輩以及支持者的支持，團隊盡200分的力量，現階段對選舉結果不作推測。

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