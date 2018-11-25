【九西補選日】只通知個別傳媒行程延誤被指親疏有別 　陳凱欣：情況混亂 (16:33)

多名記者關注為何陳凱欣團隊無在選舉群組公布遲到信息，而是私下通知個別傳媒，質疑是否「親疏有別」，她只解釋情況混亂，她亦一度與競選團隊失散，需時會合，已用盡方法通知傳媒要調整時間。

陳凱欣的競選群組一向鮮見回應傳媒提問，多名記者曾詢問採訪安排，包括今日拉票行程，但一直無人回覆，有記者甚至一度在群組質疑「群組管理員完全無現身、無回覆，究竟這group的意義何在」、「這就是傳媒DNA？」最終陳凱欣接受傳媒訪問、一再被質疑傳媒聯絡安排後，其團隊方在群組表示抱歉。

被問到如何評估現時的投票率對其選情影響，她表示現時最關注是下雨問題，因有長者向她表示要視乎天氣情況才決定是否投票，但無論投票率如何亦不會影響其拉票活動及工作情況，冀在投票完結前，說服游離選票支持她。

被問到會否宣布「告急」，陳凱欣稱現時宣布選情嚴峻，已是呼籲選民投票的意思，「嚴峻同告急情況好近」，冀市民勿受天雨影響而不投票。

其他候選人還有伍廸希、曾麗文、李卓人、馮檢基。

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