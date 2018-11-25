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【九西補選日】只通知個別傳媒行程延誤被指親疏有別 　陳凱欣：情況混亂 (16:33)

立法會九龍西補選正在舉行，食物及衛生局前政治助理陳凱欣原定下午1時往九龍塘牛津道投票，惟其選舉助理直至約1時半，才私下通知個別傳媒，因行程受阻需延遲至兩時才能抵達，陳凱欣最終在約2時20分抵達票站。她解釋因在黃埔行程受阻，被其他候選團隊指罵，無法進行傳媒採訪，情況混亂令時間拉長。

多名記者關注為何陳凱欣團隊無在選舉群組公布遲到信息，而是私下通知個別傳媒，質疑是否「親疏有別」，她只解釋情況混亂，她亦一度與競選團隊失散，需時會合，已用盡方法通知傳媒要調整時間。

陳凱欣的競選群組一向鮮見回應傳媒提問，多名記者曾詢問採訪安排，包括今日拉票行程，但一直無人回覆，有記者甚至一度在群組質疑「群組管理員完全無現身、無回覆，究竟這group的意義何在」、「這就是傳媒DNA？」最終陳凱欣接受傳媒訪問、一再被質疑傳媒聯絡安排後，其團隊方在群組表示抱歉。

被問到如何評估現時的投票率對其選情影響，她表示現時最關注是下雨問題，因有長者向她表示要視乎天氣情況才決定是否投票，但無論投票率如何亦不會影響其拉票活動及工作情況，冀在投票完結前，說服游離選票支持她。

被問到會否宣布「告急」，陳凱欣稱現時宣布選情嚴峻，已是呼籲選民投票的意思，「嚴峻同告急情況好近」，冀市民勿受天雨影響而不投票。

其他候選人還有伍廸希、曾麗文、李卓人、馮檢基。

其他報道：【九西補選日．多圖】陳凱欣：民生優先「政治放一邊」　到黃埔拉票遭狙擊　多人護送離開

其他報道：【九西補選日】陳凱欣李卓人團隊推撞　陳批不文明對待不理想　高永文：失望

其他報道：【九西補選日】李卓人酒樓內拉票　旁邊票站主任要求離開　梁家傑追問有何法律基礎

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