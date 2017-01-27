【東涌迫爆】金巴限量售票　「東涌人」王進洋認助減旅客　否認光復行動搞亂東涌 (14:57)

對於大橋穿梭巴士「金巴」限售車票，香港旅遊促進會總幹事崔定邦認為是為旅客數量設限，多少回應社會訴求。

王進洋承認，上周東涌旅客擠逼情况確有改善，但如政府未有處理好，讓旅客再次迫滿東涌，會「個個星期光復」。現場有不少市民對光復行動感不滿，王回應其所舉辦的光復行動以和平為原則，行動間亦未有任何成員被警察拘捕，否認搞亂東涌。

政府準備在香港口岸旅檢大樓內設臨時店舖，主持蘇敬恆指或能參考新田購物城的形式發展。崔定邦認為，旅檢大樓內店舖早應租出，又說內地旅客與港人一樣，旅行時喜歡到港人熱門地點，認為新田購物城及口岸臨時店舖或要以批發形式，價格較低廉才能吸引旅客。

港大經濟及工商管理學院助理講師阮穎嫻亦認為，預計長期有內地客來港，才值得發展購物城般的中長期投資，但若大橋旅客只集中在半年或一年，並不長遠，擔心或會淪為現時郵輪碼頭或新田購物城般。

商經局長邱騰華早前指，內地入境團如無為旅客安排交通、住宿及到訪景點等，即使無香港旅行社接待，也不一定觸犯香港法例。香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖認為，如旅行社宣傳時把港珠澳大橋列為景點之一，即使沒交通、住宿等安排，亦算有到訪景點，需要到旅議會登記。

其他報道：【港珠澳大橋．短片】金巴今起限量售票 香港口岸人流明顯減少

其他報道：【港珠澳大橋】周浩鼎：廣東省將阻截違規旅行團來港

其他報道：【不斷更新】九西補選日投票率