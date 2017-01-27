【九西補選日】陳凱欣李卓人團隊推撞　陳批不文明對待不理想　高永文：失望 (14:10)

陳凱欣回應傳媒指，評估形勢仍十分嚴峻，不同民調顯示她與李卓人支持度相去不遠，希望爭取更多未決定投票的市民投票。陳凱欣又稱，其團隊遇到不文明對待，感不理想。她自言在5名候選人當中最年輕，議會希望有新動力，但強調自己年輕亦有經驗，因曾任傳媒及政助。

被問到《大公報》今頭版籲投陳凱欣，是否計算在選舉經費之內，她僅稱傳媒採訪篇幅應由傳媒決定，對此不作回應。

高永文表示，今早往九西不同地方探望街站義工，途中受攻擊、挑釁，感到失望，希望有文明選舉。

陳凱欣團隊離開時，黃之鋒等人亦跟隨，質疑為何陳凱欣及高永文任內支持削減醫療撥款，其間警方組人鏈護送陳凱欣等人離去。

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