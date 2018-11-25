【禮賓府開放日．多圖】數百市民冒雨賞花　林鄭觀賞表演呼籲投票 (14:22)

今日是立法會九龍西補選，林太表示「大家多點投票」。她從花園離開，進入官邸與兩三名市民握手後上樓。有現場市民嘆大雨掃興不能賞花，打算提早離開，只能匆匆見到林太，亦感可惜。

早上10時許有多名市民慕名前來禮賓府賞花，被問到對政府施政評價，市民同嘆住屋難。李先生與女友第一次前來，他亦最關心住屋問題，認為填海造地可滿足住屋需要，明白保育是另一問題，惟「填海好難避免」；排頭位的吳先生早上9時多到場，指上次參觀已是回歸前的港督府，希望今次了解有何變化。另今次開放日特設以禮賓府主題特色印章，吸引多名市民儲印。

陳氏夫婦一家特意帶同兒子到禮賓府賞花，陳太並着兒子做遊記，記錄所見所聞。8歲的陳俊宇說覺得花卉漂亮，並逐一記下花朵名稱品種。另有北京遊客亦特意到場參觀，說禮賓府帶西方建築特色，在內地較少見。

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