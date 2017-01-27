【九西補選日】與馮檢基握手　李卓人籲集中票源：威脅來自鎅票白票　馮：贏輸是自己事 (10:30)

大批泛民人士及支持者為李卓人站台拉票，包括劉小麗、余若薇、梁家傑、莫乃光、黃碧雲、陳志全、范國威、施德來等。

被問到對今日選情看法時，李卓人稱，昨日整天於九龍西見了不少街坊，情況令他鼓舞，但指選情緊張，因在街頭看到的情況未必反映選民最後投票。他稱，今天民主派及義工會到不同街站，自己也會走遍九龍西，呼籲選民投票。

被問到會否擔心馮檢基是威脅，李卓人指，威脅來自白票、鎅票及冷淡，希望選民集中票源。

李卓人之後到多彩皇宮酒樓拉票，遇到馮檢基，雙方握手。

馮檢基則稱，今早已到深水埗公園、石硤尾酒樓等地拉票。被問到會否宣布「告急」，馮檢基稱，最重要是選民急，又指「年年所有候選人都告急」，覺得「告（急）到都濫晒，你話急，人地未必覺得急」。他說，昨日發的單張指「選情緊張，可勝不穩」，需要街坊支持。

馮檢基又稱，有民調指近五成選民屬沒派別，形容這些選民的票對他來說是「海闊天空」，只要努力爭取，「數量應不少」。

對於被指是鎅票，馮檢基說，有民調稱他的票源各有一成來自建制及非建制派，若他不出選，分別各一成的選票會落回李卓人及另一候選人陳凱欣，惟他表示，兩人選情與他無關，「贏輸是自己的事」。

其他候選人還有曾麗文及伍廸希。

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