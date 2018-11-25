張建宗籲家長給兒童足夠玩樂休息時間　愉快成長 (09:27)

網誌題為＜兒童玩樂新體驗＞，張建宗指，康文署現時轄下共644個康樂場地設有戶外兒童遊樂設施，以及36間體育場館設有室內兒童遊戲室，分佈十八區，為兒童提供「放電」好去處。

張建宗又說，下月啟用的屯門公園「共融遊樂場」，採用了「水」和「沙」元素，把有趣主題設施融入遊樂場中，「無論殘疾及健全兒童，可按個人能力在『共融遊樂場』擁有平等的玩樂體驗機會，暢快玩樂，不受障礙」。他表示，屯門公園「共融遊樂場」是先導計劃，政府會汲取這次經驗，在日後規劃新公園工程項目中，加入更多社區參與元素。

張建宗另提到太空館及科學館等，形容「玩樂和遊戲是兒童的學習歷程，讓兒童有意想不到的收穫」。他強調，政府重視兒童身心發展，「同時，家長應讓兒童有足夠的玩樂及休息時間，讓兒童享受閒暇，愉快成長」。

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