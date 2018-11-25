【九西補選日】建制派或創歷史？勝選即首奪逾半立法會地區直選議席 (23:43)

2016年立法會選舉，九龍西選區6個議席中，非建制派原奪4席（毛孟靜、黃碧雲、劉小麗及游蕙禎），建制派僅得2席（蔣麗芸和梁美芬）。DQ事件後，游蕙禎及劉小麗2人先後被取消議員資格，今年3月九龍西補選游蕙禎的議席，由民建聯鄭泳舜擊敗民主派姚松炎，令建制派在九龍西的議席增至3席；剩下劉小麗的議席在今次補選，若最終由傾向建制派立場的候選人奪得，建制派合共拿下九龍西4席，非建制派僅有2席，形勢跟2016年的恰好倒轉。

與此同時，建制派一方若當選，將令建制派在立法會35個地區直選議席中，佔上18席，於地區直選組別超過半數。非建制派則因新界東社民連梁國雄仍待司法覆核其議席被DQ，目前在地區直選組別只有16席，即或非建制派候選人勝出今次補選，也只跟建制派在地區直選組別各佔17席。

若建制派在地區直選議席數目擴大優勢，連同他們在功能界別早佔25席的絕對多數，往後在立法會進行分組點票時，如通過包括修改《議事規則》等議員提案等，都更有主導權。

至於涉及特首及立法會普選方法改變等重要議案，依《基本法》規定，須先經立法會全體議員三分之二多數通過。在今次補選有結果前，非建制派在立法會總數70席中仍有26席，除非當中有至少3人轉投建制陣營，否則相關政改方案將繼續不獲通過。

立法會九龍西地方選區補選候選人包括：伍廸希、曾麗文、李卓人、馮檢基及陳凱欣。

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