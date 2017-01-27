【九西補選】被指與陳凱欣共用宣傳人員　馮檢基：若食兩家茶禮會炒佢魷魚 (23:04)

馮檢基向《明報》稱，該人是他聘請的「兼職」，「嗰陣應該係我paid咗幫手開街站嘅時間」。他稱，已向對方了解情況，對方稱因為要避開陳凱欣和候選人工黨李卓人的助選人群，「先坐埋一邊」。馮檢基稱，「如果佢係食兩家茶禮的話，我會炒佢魷魚」，但他不欲透露該人的時薪，稱「個個唔同」。陳凱欣團隊則未有回覆。

林朗彥質疑，相關人員負責為陳凱欣團隊看管物資，是陳的街站統籌 （俗稱區頭），又同時管理馮檢基的義工。

馮檢基表示，相中現場是港鐵黃埔站A出口，經常有候選人的助選團聚集拉票。馮指，涉事人員向他解釋，當日出口附近已有50多名李卓人和陳凱欣的助選團、旗幡位置亦已插滿，所以馮檢基的義工則一人手執一直幡遊走，他就因為要避開陳凱欣和候選人工黨李卓人的助選人群，所以「先坐埋一邊」。

九龍西補選候選人還有曾麗文和伍廸希。

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