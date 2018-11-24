【九西補選．短片】馮檢基稱「可勝不穩」：民調顯示自己無鎅民主派票　 (17:20)

馮檢基指，有關民調指，3月補選時投票支持民建聯鄭泳舜和民主派姚松炎的受訪者，今次補選中都各有約10%會轉投他，「所以證明馮檢基無鎅票，如我唔出選，嗰10%返番佢哋度，個比例無變化」。他又指，民調中有五成人不承認自己是建制派或非建制派，有一半選民「搵緊第三人」，他認為自己最大機會被上述的五成人考慮支持，民調告訴他，不是建制派或非建制派，會「更海闊天空」。

對李卓人已告急，被問到會否告急，馮檢基稱「告急嗌到爛，自己急選民唔急都無用」。

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被問到會否預計自己有6位數字得票，馮今日派單張時形容，自己選情「可勝不穩」。至於尚欠多少票，他則說講不到具體數字，但在深水埗和黃埔等區反應都好，「啲人願接收單張」，「仲有係眼神」，有窩心例子令他覺得，街坊對他有支持。

至於九西前立法會議員黃毓民等勸選民不要投票，馮則說，相信選民有自由意志，冀說服選民「畀多次機會馮檢基」。他指，太太及民協前成員明日會幫忙拉票。

李卓人早前批評馮是「自絕於民主派」，再被問到如何定位，馮形容自己是「自絕於非建制派」，批評該陣營「協商欽點」是反民主。

另外，馮檢基途經麗閣區議員、工聯會陳穎欣辦事處時，主動問及陳穎欣是否支持他。身穿印有另一候選人陳凱欣名字上衣的陳穎欣說「梗係唔會啦」。在麗安邨在居住40多年的梁伯，說因為馮熟悉地區，幫助街坊多年，他會支持馮檢基。

九西補選候選人還有曾麗文和伍廸希。

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