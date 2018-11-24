調查指約一成女性童年曾被性侵　有個案婚後8年仍未能行房 (15:49)

香港性教育、研究及治療專業協會2015年至2016年間，以自願和不記名問卷形式，訪問441名女性，當中53人表示，童年時曾受性侵犯。在滿分25分為「非常符合」，5分為「完全不符合」的計算下，這群女性在性抑鬱中平均得11分，反映受訪者對如「對於性生活，我感到氣餒」等問題，感到「輕微符合」至「有些符合」，亦較非受害人的7.7分，高出3.3分。在性焦慮方面，童年曾受性侵者得分為11.4，亦較非受害人高出2.3分。

協會委員、性治療師吳穎英指，曾有女生13至18歲期間，多次於晚上睡覺時被父親撫摸，但由於不懂反抗，每次都只能裝睡。到她往後與丈夫交往及結婚13年間，都未能成功行房。該女生在性治療期間，發現是患有「進入障礙」（前稱陰道痙攣），至進行第3次治療後，其夫提出離婚，指自己已有第三者。及後該女生出現抑鬱症狀，需轉介至精神科，反映童年性侵影響之大。

協會會長吳海雅表示，社會上有不少人對童年性侵受害人不了解，不明白性侵對其影響，又會質疑她們為何不反抗或早點講出來。「在我們遇到的個案，大多性侵者都是受害人信任和親密的人。但其實她們當時未成年，她們未必懂掙扎，或在被侵犯過程中會有『特別的感覺』，覺得有罪疚感。」

對於一名前教練8年前涉嫌藉詞為女學生按摩，把她帶到自己家中非禮，及後前教練被裁定非禮罪名不成立，協會表示不評論個別案件，亦相信法庭是作出公正裁決。但吳穎英擔心，其他受害人或會因此害怕不夠證據指證，變得更不願站出來。

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