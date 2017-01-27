【九西補選】指李卓人已修正上次補選工程失誤　姚松炎：馮檢基及焦土派增選情變數 (15:53)

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姚松炎指出，李卓人今次派出許多義工落區、洗樓，另有海報隊、街站隊、跑步隊，認為李卓人「已修正我上一次的選舉工程失誤」，義工組織較上一次好，多做「地面實際拉票」。不過，他指出，馮檢基上次無參選，「上次無咁大危機，今次佢自己走出來，會攞走好多票數」。

他又稱，今次補選有焦土派呼籲選民投白票，「上次我無聽過那麼嚴重的焦土派聲音，今次甚至有海報及橫額作呼籲」，較上一次補選時所作的呼籲多，認為今次形勢較複雜，李卓人選情告急，要盡最後努力呼籲選民投票。

至於李卓人的基層、勞工形象會否削減中產票源，姚松炎表示，他過去數星期都有到美孚為李卓人拉票，無聽到市民有這方面的批評。他續說，中產選民都知道減少貧富懸殊，社會才會進步，故相信中產選民同樣關心勞工議題，不會只顧自己階層的利益，「對中產票數有信心」。

立法會九龍西補選候選人，包括伍廸希、曾麗文、李卓人、馮檢基及陳凱欣。

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