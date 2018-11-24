【九西補選】李卓人聯同泛民友好美孚拉票　籲選民不要死心 (15:32)

大批泛民友好及支持者前來為李卓人站台拉票，包括戴耀廷、陳健民、陳淑莊、黃浩銘、羅冠聰、黃之鋒、梁國雄、梁家傑、鄺俊宇、姚松炎等。

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李卓人指出，今早拉票的時候，有市民問他與馮檢基有什麼分別，顯示「馮檢基的參選令市民混亂」，他強調，馮檢基沒有政治聯繫，而自己是民主派支持的候選人。被問如何爭取游離票，他表示，香港愈來愈像大陸城市，「一國兩制守不住」，另外政府提出的基建工程，例如東大嶼人工島，令「庫房都守不住」，呼籲選民關注及支持他。

對於日前有市民發現，李卓人的義工派發其選舉單張的同時，附有公民黨油尖旺區議員余德寶的「愛心湯水贈老友記」單張，質疑涉及賄選，李卓人回應指，「我們乾乾淨淨，相信香港人眼睛雪亮」。他又指出，建制派用資源抹黑他，且吹捧他們的候選人陳凱欣，透過免費報紙《龍週》抹黑他和吹捧陳凱欣，顯示共產黨怕他勝出。

立法會九龍西補選其他候選人還有伍廸希、曾麗文、馮檢基和陳凱欣。

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