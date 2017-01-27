【警港鐵站開槍】盧偉聰為開槍女警自豪　強調警隊盡力調查　反駁「不做事」指控 (14:50)

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盧偉聰稱，警員每天都在複雜和壓力大的環境下執法，而警方有嚴格訓練和指引，警員也不想隨意開槍，「開槍之後她（女警員）的麻煩，是比她閃避多很多，但她仍然選擇勇敢去做決定的話，也希望市民了解和理解我們工作環境」。他強調，警員最終目的不是想傷人，而是想保護自己和市民的生命。

盧偉聰又說，警方在刑事調查期間沒有可能向家屬交代細節，稱涉事女警目前情況良好，希望市民能「以有一名這樣的警員，肯承擔、肯作出勇敢決定的同事為榮」。中槍男子獲准擔保，以待情況好轉後再接受調查。

盧偉聰續稱，外界有關警方「不做事」或「刻意漏（做）一些事」等指控並不公道，同事已盡心盡力調查，翻看所有錄影帶及找出有用片段，並找到5名目擊證人。他又解釋說，警方只會在毫無頭緒時，才做大型問卷調查。

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