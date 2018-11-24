【九西補選．短片】陳凱欣石硤尾拉票　稱民調結果反映「有機會」 (13:41)

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被問到較重視哪些區，陳凱欣指時間表盡量排滿，因九龍西區域較大，「這兩天要跑多些區」，在區議員、社區幹事等幫助下，希望「將（選民）口講支持化成選票」。至於在建制派力撐下，她想爭取哪些人支持，她指不會考慮只爭取某些票支持，呼籲希望不想議會爭拗、吵鬧的選民投票給她，又形容「我就是新，我最關注民生問題」。

對於如何說服游離票支持，她稱會強調政綱和理念「以民生行先、5個候選人中最年輕」。她又說，不會視今次競選為只與民主派共推的工黨李卓人之爭，因事實上有5名候選人。

她又再次被問到《基本法》23條立法的立場，她稱香港有憲制責任，但現時無迫切性解決，認為要選適當時間立法。她說，中美貿易戰下，香港經濟增長已響警號，現時23條細節都未有，若提出討論擔心會再引起爭拗。

陳凱欣主動向路經的街坊、長者和小朋友握手打招呼，提醒他們明天投票日。陳凱欣的助選團今日與李卓人的助選團再狹路相逢，但沒有發生衝突，各有各拉票。不過，有手持李卓人宣傳單張的伯伯，沒有望向他拉票的陳凱欣。

其他候選人還有伍廸希、曾麗文、李卓人和馮檢基。

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