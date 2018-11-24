九龍華仁收生簡介會　英語面試10分鐘　錄取50人 (13:12)

衞頴賢指校方在自行分配學位階段，會從申請者中篩選出約300人面試，最終取錄50人。衞頴賢補充說，2018/19學年招生時，共收到逾680份自行分配學位申請表。

校方的面試挑選準則包括：個人資料（如父親和兄長是否校友、宗教背景等），佔25分；學術表現及操行，佔50分；其他方面成就，佔20分；教育局的成績次第，佔55分，總分為150分。

衞頴賢指面試時間約為10分鐘，每位學生會由兩位教師面見，第一部分為英語運用，而第二部分則每年不同，「以往曾問與STEM相關的問題，如科學等」，兩部分均以英文進行。面試評分中，原創性及創意佔5分，文法、流暢度、用語、發音及語調佔15分，信心及態度則佔5分。

申請者須於明年1月3日至17日到九華交報名表，面試將在3月16日進行，7月9日公布結果。該校教師李行健稱，校方會提供約10個學額，供未能在自行分配和統一派位獲九華取錄的學生「叩門」。

簡介會除了介紹該校學生過往表現，亦有分享校內的時間表。副校長周子詩指學校於午飯時候設有10分鐘「反思時間（Examen Time）」，學生可安坐在座位上，由老師帶領，閉上眼睛反思當天所做的事情。周解釋說，男校的生活節奏很快，「學生做事快、說話快、思考快」，因此需要一點時間「慢下來」反思自己。她又認學校設有「反思時間」十分難得，「別的學校有時間也可能拿來補課」。

本身是文員的侯太帶同就讀小五的兒子出席，她指每逢中一收生前都有不同中學舉辦簡介會，故「希望分配好時間」，提前一年聽簡介會。侯小朋友指自己是管弦樂團成員，又曾在朗誦比賽中得獎，另外他同時也是田徑隊和乒乓球校隊成員。被問到成績如何，侯同學坦言「一般」，侯太則笑指「早一年，還有時間追」。

在貿易公司工作的梁太明言九華是「首選」，而自己和兒子本身是天主教徒，與學校的宗教背景相配。她又指有部分直資中學出現「貴族化」情況，希望兒子入讀資助中學是希望可「接觸不同背景的同學」。

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