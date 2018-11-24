【貧窮報告】黃洪轟政府「搬數字」減低貧窮率 (12:07)

黃洪在港台節目《香港家書》表示，「政府單用貧窮率下降來說明扶貧政策有成效是偏頗的」，政府及市民亦應留意長者貧窮人數及貧窮差距的變化。黃洪指出，本港5年間貧窮長者人口增加4萬多人，顯示政府的長者扶貧政策只能避免長者貧窮率進一步上升，但未能控制長者貧窮人數增加。他認為，「政府應引以為戒，引以為憂，而非為長者貧窮率下降而沾沾自喜」。

他指出，政府及市民應檢視貧窮長者住戶的平均貧窮差距。參看報告內容，長者住戶的收入與貧窮線的平均距離，於2012年為2500元，但於2016及2017年升至3100元的歷史高位，可見政府政策「愈扶愈貧」。

黃洪批評，政府為顯示扶貧措施成效，以「搬數字」手法來減低2017年貧窮率。政府把在今年6月才實施的高額長者生活津貼及在今年4月才實施的職津，計入2017年住戶收入。他說，「試問未來的入息又怎可能解決現時生活之困呢？」，可見政府只視貧窮為抽象數字，缺少對貧窮人士真正的理解、尊重和關心。

他認為，要徹底解決長者貧窮問題，須要繼續爭取全民養老金，不能亦不應放棄。

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