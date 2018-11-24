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2018年11月24日星期六
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灣仔瑪莎拉蒂司機酒後駕駛 測試無超標獲放行
(10:34)
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凌晨零時許，一架瑪莎拉蒂跑車於灣仔鴻興道與馬師道交界被警方路障截查，32歲姓金司機未能通過酒精呼氣測試，其後再到警署通過舉證呼氣測試，因未有超標，獲警員警告後放行。
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