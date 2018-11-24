【美國會報告】邱騰華：貿易難避免政治　須澄清對一國兩制誤解 (09:24)

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邱騰華指出，該委員會過去的報告提及香港貿易的部分較為持平，確立了香港有清晰的貿易管制制度。他強調必須實事求是地去看報告，面對中美關係緊張時，明白「必然會有正反不同的聲音，很多時都是反面的」。他說，香港處理高科技進口管制在全球是「做得認真、負責任」，獲貿易伙伴尊重和認許，因此認為報告在相關部分給予持平評價，但報告也涉政治性，本港有責任澄清。

他認為，貿易難避免政治，香港往往會在國際關係不佳時被「拉進去」，說「香港因為國家崛起影響美國等等，如果將香港拉進去，甚至由此說一國兩制似乎不太成功，站在香港立場也要清楚講明」，香港在法治、尊重人權和自由經濟是站得住腳。

問及是否存在美國不視香港為獨立關稅區的可能性，邱騰華稱《基本法》確保香港在經貿上有自主性，與美國貿易時可建基於香港自身的利益，因此即使在全球經濟漸趨壁壘分明的環境下，仍能與澳洲訂立新一份自由貿易協議。

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