兩女墮WhatsApp應徵「神秘顧客」陷阱　有人借貸買表送騙徒 (19:03)

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案發去年10月至11月，有兩名年齡分別為27及36歲的女子，在手機接獲招聘廣告。該廣告以測試財務公司服務為名，要求事主前往借貸，並聲稱貸款獲批後，當事人可獲數千元報酬。其中一名受害人先後向財務公司5次借貸共20萬元，另外一人則1次過借貸1萬元，事成後將借款傳入疑犯指定的銀行帳戶。

案中27歲受害人另外亦接獲關於測試鐘表公司的招聘廣告。廣告同樣以測試服務質素為名，要求事主前往鐘表公司購買手表，並聲稱事成後會發放報酬。受害人按要求買下一隻價值7.6萬元的手表，並與疑犯會面交收。

疑犯財物得手後隨即失去聯絡，受害人懷疑被騙報警。旺角警區刑事調查隊經調查後，昨在青衣青泰苑恆泰閣,拘捕一名31歲姓楊本地女子，懷疑她提供銀行帳戶供受害人傳入借貸款項，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（洗黑錢）被捕。警方另在荃灣美環街拘捕一名33歲姓歐本地女子，相信為招聘廣告聯絡人，她涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕。兩名被捕女子現正被扣留調查。

行動中，警方檢獲3部手提電話。警方呼籲，市民對聲稱能賺快錢的途徑，及不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的職位，應加倍小心，應徵前應先了解公司背景、業務、工作性質及地點等。求職者向對方提供手提電話、身分證明文件、銀行卡或個人密碼等資料時，必須加倍小心及提高警覺。

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