前焊接工人非法收受「介紹費」　官指涉剝削或判監 (18:05)

被告朱榮聰（61歲），順發工程公司（順發）前焊接工人，承認三項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條。他另外兩項代理人索取利益罪名，則獲控方不提證供起訴。

案情透露，被告於案發時任職順發焊接工人，在長沙灣一個商業大廈建築地盤工作。順發東主於2016年12月，要求被告介紹其他焊接工人為順發在該地盤工作，兩名男子月底知悉被告正在招聘焊接工人在該地盤工作，遂致電被告要求協助。隨後被告提議介紹他們給該地盤的「阿頭」或「大佬」認識，並會以1400元日薪聘用他們，但須向「阿頭」或「大佬」支付每天100元「介紹費」。

該兩名男子其後獲順發聘用為焊接工人，連續4個工作天在該地盤工作。該兩名焊接工人於2016年12月31日應被告要求，向他支付共800元作為該4天工作的「介紹費」。其中一名焊接工人於2017年1月繼續為順發在該地盤工作了6個工作天。該名焊接工人應被告要求，向他支付共600元作為「介紹費」。

惟廉署調查發現，順發及該地盤均沒有「大佬」或「阿頭」。被告亦沒有獲順發東主批准，向其焊接工人索取或接受「介紹費」。

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