【九西補選．多圖】李卓人告急指遭建制派抹黑　陳凱欣稱選情嚴峻承諾「政治放一邊」 (18:46)

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李卓人早於月初首稱選舉形勢嚴峻，今再稱選情告急。他指，最近兩個民調的共通點，是他仍未能全取3月九龍西補選支持姚松炎的選票，他只取得姚松炎得票的六成，有部分姚的得票流向馮檢基，「我要追返晒所有姚松炎的飛，全部姚松炎的票要集中投畀3號（李卓人）」。

李卓人指，兩成多未決定投票意向的選民非常重要，要避免其他候選人鎅票，他才有機會贏。他稱「要集中票源投3號，（今次補選）不只是民主和建制的對決，亦是民主和政府的對決，集中就贏，分散就輸」。

他又指，建制派用資源抹黑他，且吹捧他們的候選人陳凱欣，指有一份報紙《龍週》用8頁抹黑他和吹捧陳凱欣，是用盡方法「走法律罅」，令相關開支不用計入陳的選舉經費。

余若薇表示，很多人質疑投票有何用、每次都說是關鍵一席，但她認為「只是一念之差」，真的每場仗都是關鍵，「打輸場仗情况會繼續壞，打贏場仗情况會好啲，民主派如贏回此席，才能保存喺議會發揮到作用，呢票的確無呃你，係關鍵一席」，希望支持者每日打電話予九龍西選民，解釋為何這一票一定要投李卓人。

劉小麗指，此是關鍵一席，關乎全港民主運動，阻止保皇黨再修改《議事規則》。

黃之鋒稱，昨在黃埔站與「前一哥」、前警務處長曾偉雄分別為李卓人和陳凱欣擺街站，稱陳凱欣找「鐵腕打壓年輕一代」的曾偉雄，反映陳是徹頭徹尾的建制派。他呼籲正考慮投票與否、對李卓人有保留的年輕人，周日出來投票，「多一席未必能扭轉形勢，但可以拖延北京政府對年輕一代的清算」。

另一邊廂，陳凱欣今日中午將facebook頭像加上「選情嚴峻」的字眼，她下午再拍片稱，「根據不同民調陳凱欣的選情都是非常嚴峻」，她稱今次有5人爭一席，比起以往的選舉難度最高。她指，市民厭惡議會吵吵鬧鬧，不希望再多一個議員為反而反、立場先行，「我們議會需要理性務實的議員，陳凱欣在這裏承諾一定會以『民生最優先，政治放一邊』，將大家的聲音帶入立法會」，又說議會需要新動力，希望大家給機會她，呼籲更多市民出來投票。

九龍西補選候選人還有馮檢基、伍廸希和曾麗文。

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