【九西補選．短片】陳凱欣團隊稱李卓人義工涉賄選　帶市民往廉署舉報 (17:05)

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市民尹先生稱，自己在九龍西見到有疑似助選人員派傳單，並說有湯和湯壺派，但他去排隊時沒有得到湯水和湯壺，而是支持李卓人傳單，湯水則要下周才派發；另一名市民曾女士說，今早經過蘇屋邨時，收到一單張「夾住有曲奇餅，又有免費打流感針」，還有李卓人選舉單張，她問對方「搞緊咩野」，對方無回應。

有讀者提供相關片段，但片中有一段時間沒有聲音。

李卓人團隊發聲明指，就有關義工同時派發選舉單張及區議員余德寶的活動單張一事，李卓人事前並不知情，向余德寶了解事件後，知道只是一時大意，余德寶亦已就今次誤會致歉及取消該活動。李卓人團隊重申，必須維護公平廉潔選舉，並會提醒各友好團體及政黨，注意活動安排。

余德寶今早亦發聲明稱，「愛心湯水贈老友記」是他們辦事處每年定期活動，與今次選舉沒有任何關係，強調是他本人一時疏忽，同時宣傳兩項活動，對引起不必要的誤會，他為此致歉。他稱，為免不必要的誤會，決定取消12月份派湯水的活動，又指堅持每一個選舉都應該廉潔、公平、公正。

而被指將「有曲奇餅，又有免費打流感針」單張與李卓人選舉宣傳單張夾在一起派發的民協社區主任陳銘基澄清，打流感針是政府資助活動，他們只是幫忙呼籲，另外所謂「有曲奇餅」其實是收費活動「曲奇製作班」。陳稱，事前衡量過政府資助的流感疫苗注射服務和收費的曲奇班，都不是提供利益予街坊。他批評對方「上綱上線」，不過為免落人口實，他之後會分開處理打流感針和曲奇班，以及李卓人選舉宣傳。

九龍西補選候選人還有馮檢基、伍廸希和曾麗文。

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