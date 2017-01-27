歲半男嬰患罕見癌缺醫療費　李嘉誠捐200萬 (16:11)

患罕有心臟病「主動脈狹窄」的17個月大男嬰可仁，近日再被確診「第四期神經母腫瘤」，現於沙田威爾斯親王醫院兒童癌症中心隔離病房接受化療，其後再需接受免疫治療。由於醫療費用高達200萬元，中大醫學院昨在facebook募捐，李嘉誠基金會今日宣布，基金會主席李嘉誠得悉情况後，昨晚即聯絡中大副校長霍泰輝，希望可立即啟動《愛能助》下相關的兒童罕見癌症資助項目，讓張家解燃眉之急。基金會同時向這個資助兩間醫學院的《愛能助》醫療計劃，額外注資200萬元，讓可仁及患有相類罕見兒童癌症的患者，可盡快得到有關治療及幫助。
可仁頭骨至腰椎和盆骨，目前都有癌細胞擴散，脊髓神經線更因被癌細胞壓住，痛楚非常，有癱瘓危機，癌細胞並正轉移至骨髓。他需接受長達一年至年半的化療、手術、放射治療、骨髓移植和免疫治療，之後再要進行骨髓移植及免疫療法，希望可將存活率由20%提升至50%。
可仁的父親張俊傑是醫生，2000年畢業於中大。中大醫學院2000年畢業同學會為可仁，以及引發社會及政府對兒童罕有癌症治療的關注發起籌款，捐款方法包括銀行轉賬及劃線支票。詳見https://www.facebook.com/489667057835766/posts/1407389962730133/
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