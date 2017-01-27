歲半男嬰患罕見癌缺醫療費　李嘉誠捐200萬 (16:11)

患罕有心臟病「主動脈狹窄」的17個月大男嬰可仁，近日再被確診「第四期神經母腫瘤」，現於沙田威爾斯親王醫院兒童癌症中心隔離病房接受化療，其後再需接受免疫治療。由於醫療費用高達200萬元，中大醫學院昨在facebook募捐，李嘉誠基金會今日宣布，基金會主席李嘉誠得悉情况後，昨晚即聯絡中大副校長霍泰輝，希望可立即啟動《愛能助》下相關的兒童罕見癌症資助項目，讓張家解燃眉之急。基金會同時向這個資助兩間醫學院的《愛能助》醫療計劃，額外注資200萬元，讓可仁及患有相類罕見兒童癌症的患者，可盡快得到有關治療及幫助。