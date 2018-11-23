國際美食巡禮一連5日旺角花墟舉行　首增熟食及美食車區 (14:30)

會場中午時份人流未算很多，賣金蠔的香港蠔業集團有限公司負責人陳先生指，公司於流浮山自設工場，今年第一次參加美食巡禮，希望能作推廣。其中金蠔賣220元至480元一斤不等，桶蠔則65元半斤。他表示，公司是與漁護署合作出品「淨化蠔」，即放蠔於淨化水上生長，有助殺菌。由於公司有自設蠔場，所以成本較低，或會吸引顧客提早為「做冬」入貨。

同場亦有特色商戶售賣醬料。第三年參展的潤志實業發展公司，今次主打其一年多前自家研發的「流沙鹹蛋醬」，既可用來煮小菜如黃金蝦，亦可用以做多士或搽麵包。負責人陳小姐指，以往賣40元一樽，展場價70元兩樽。她又指，往年生意都一般，但志在做街坊生意，留住熟客。

熟食方面，第二年參展的老字號西餐廳「金鳳大餐廳」，其行政總監林穎𢑥表示，去年有6位數字生意，有感成績不錯，同事亦希望今年再參展。她指，第一天未能預料生意如何，今年亦只是希望把品牌「帶出來」。公司攤位今年主打售45元的「皇牌一口牛」，加15元就再另售特色飲料「紫雨風暴」，即加了可食用閃粉的提子汁。

今年大會又請邀請香港美食車聯盟每天安排美食車到場。美食車「泰妹」負責人陳小姐表示，曾多次出席如自由約等大型活動，因會場無其他熟食攤檔，故每次生意都不錯。但這次在場有熟食區，競爭頗大，「入面啲嘢食又大份又平，都無信心，希望可以賺少少」。

另一架美食車「八珍」職員劉先生則表示，生意好壞全看天氣，希望周末天氣會好，又表示會推出買滿40元送飲品的優惠。

食物及衛生局長陳肇始於開幕禮中表示，她去年也有帶外國友人來參觀美食巡禮，其友人購買了一個電飯煲，至今仍記得去年於巡禮的經歷。她又指，美食巡禮產品種類多，也反映出香港是「國際美食天堂」之地位。

為方便市民，主辦單位亦有安排免費穿梭巴士，往返會場及石硤尾港鐵站B1出口，接載參觀人士。

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