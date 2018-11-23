偕同性伴侶申公屋被拒　男子提司法覆核指違憲 (13:20)

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申請人為男子Infinger Nick，答辯人為香港房屋委員會。現年25歲的申請人於今年1月與同性伴侶在加拿大結婚，兩人均為香港永久性居民。兩個月後，申請人入紙與丈夫及其家人以一般家庭申請公屋。

申請人稱，他們完全符合申請資格，包括他與丈夫總月入不超過1萬元，總資產淨值只有4萬多元，遠比限額33萬元低。惟至今年8月，房委會去信通知申請人，因他們不符合一般家庭「夫婦」的定義，故拒絕其申請。

申請人表示，根據去年的房委會資助房屋小組委員會議事備忘錄，非長者一人單位的平均輪候時間約4.7年；而按配額計分制計算，申請人現時只有63分，若申請一人單位必須等候一段長時間。即使他成功獲配一人單位，他亦無法與丈夫成為共同租戶，若申請人不幸離世或搬走，丈夫無法繼續租住單位。

申請人認為房委會的政策及拒絕其申請的決定，屬違法及違憲，因上述政策及決定涉歧視申請人及其丈夫，是違反《基本法》第25條及《香港人權法》第22條。申請人稱，他們只希望以家庭的身分同居，但有關政策令他們受到較差待遇。

申請人亦指出，有關政策原意為希望讓家庭成員一同居住，互相連繫更緊密，但政策同時排除已婚同性伴侶，有關做法不符合政策訂立的原意。

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