【童黨凌虐女童案】兩主腦判感化令及入更生中心　官籲父母「緊睇女兒」 (12:46)

案件今在屯門裁判法院判刑。主要襲擊事主的兩名女被告（12歲首被告及15歲次被告），早前承認有意圖而傷人罪及刑事損壞罪。

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代表首被告的辯方律師求情時，呈遞5封求情信，由被告本人、其母親、小學校長、小學社工撰寫。內容提到首被告已知錯，希望重新做人，而其家人事後被不明來歷者騷擾，胞弟因此不能留在家中。首被告的感化官報告指出，其母親管教方式太寬鬆，令女兒太多自由外出遊玩和曠課；母親承認有責任管教好女兒，日後會與感化官合作，令女兒變好。

代表次被告的辯方律師呈遞中學社工撰寫的求情信，指次被告由澳門來到香港讀書，因不適應環境而停學。辯方續稱，次被告曾報讀其他課程，最終因沒有興趣上學而放棄，其家人將來考慮送被告到外國學校讀書。

裁判官水佳麗隨即反問：「送她去外國、離開所有壞朋友就自然變好？」、「外國無壞人？」、「父母有否花時間教導女兒？」。水官續說，父母在澳門工作，女兒欠缺家人關愛和照顧，不是送走她就會無事，父母應「用多兩錢肉緊睇住女兒」。

水官判刑時表示，希望兩名被告學懂教訓，明白行為是有後果的，或會令家人承受很大壓力。水官強調，此案嚴重，首被告被判兩年感化令，及次被告被判入更生中心，判刑實在太輕，但相信兩人「有得救」，着兩人離開壞朋友，脫離黑社會，日後好好讀書。

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