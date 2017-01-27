【港珠澳大橋】珠海來港金巴車票明起一律網上限售　8條A線巴士下周二改道 (13:08)

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營辦商表示，明日起所有選擇乘「金巴」從珠海來港的旅客，必須提前於穿梭巴士微信公眾號或「粵港澳跨境通」微信公眾號購買車票。經上述公眾號購買車票的旅客，可在珠海口岸穿梭巴士售票區域憑二維碼取票。旅客若有特別情況要現場購票，須符合珠海口岸管理部門釐定的相關規定。

營辦商未有透露限售的車票數目，但指會參考大橋通車以來，每天不同時段客流量變化、運力調配情況及口岸登車安排等，擬定可預售車票數量，亦會適時調整可預售車票數量。

「金巴」今日起亦增設團體車票網上預約系統，團體旅客可購買明天或以後指定日期及時段的車票，系統啟用初期最高峰的一小時，可提供整車預約或團體預約共約2500張車票。

另外，運輸署公布，現時服務港珠澳大橋香港口岸的8條機場巴士路線：A11（往來北角）、A21（往來紅磡）、A22（往來藍田）、A29（往來將軍澳）、A31（往來荃灣）、A33X（往來屯門）、A36（往來元朗）及A41（往來沙田），將於下周二（27日）起，取道屯門至赤鱲角連接路的南面連接路，即順朗路。運輸署表示，改道順朗路後，各巴士路線的路程會較現時縮短約4公里，車程預計會節省約4分鐘。

運輸署稱，由下周二起，機場巴士A31往荃灣方向近綠楊新邨的路線及停站點，以及機場巴士A33X近兆康苑的來回程路線及停站點會稍作修訂，以更方便乘客。

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