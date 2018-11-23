李偲嫣否認選舉舞弊　2.25開審　審期4天 (11:05)

李偲嫣否認在選舉中作出舞弊行為。控方指將會有12名證人，與辯方同意審期定為4天。代表被告的資深大律師清洪表示，審訊期間將會提出法律爭議，就廉署調查人員對李偲嫣筆錄的供辭未有作警誡，質疑其供辭呈堂性，以及爭議控罪所指的8名捐贈者，廉署人員沒有向該8人錄取口供。控辯雙方同意毋須進行審前覆核，審期直接定於明年2月25日至3月1日。

李偲嫣離開法院時不發一言，與丈夫謝鋮浚手拖手走入附近的帝都酒店後門離去。

控罪指李偲嫣於2016年7月24日至11月8日期間，在2016年立法會新界東地方直選時做出舞弊行為，收受9項選舉捐贈，分別來自「Frankie」、「冼澤正」、「Flora」、「Victor」、「子龍」、「鄧Sir」、「拔哥」、「芬姐」，各人捐贈金額介乎1000至5000元。李沒有確保該捐贈不會用於她的選舉開支，和未有按規定將該項捐贈給予屬公共性質的慈善機構或慈善信託。

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