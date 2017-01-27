【研同志締結政策？】陳志全：非打倒一夫一妻　梁美芬：不觸及婚姻制度願意討論 (11:16)

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陳志全在節目上稱，議案並非要「打倒」一夫一妻制，及讓「一夫一夫」和「一妻一妻」成為主流，而是考慮在一夫一妻制度下，容許其他形成的締結伴侶關係。他認為，政制及內地事務局現應處理同志伴侶的實際需要，但實際上要有改變或需依靠司法覆核。不過，梁美芬卻指出，一些涉及社會重大價值的事，不適合由法院處理，不應由「有些不熟悉香港自己文化、民情的（人），去決定這麼大的婚姻制度」。

梁美芬說，「不觸及到婚姻制度，我們願意討論」，「人戀愛真的不一定要結婚，你有各種不同戀愛的方式……一夫多妻、婚外情甚至包二奶、同志朋友相愛，其實這些是超出了婚姻制度內的愛情關係或戀愛關係，你可以用另外的形式。」

對於民事結合或其他登記制度，梁美芬以受養人問題為例，指自己曾向政府建議修例，讓長期互相依賴的伴侶提供證明，「那是一個證明（evidence），便不會觸及香港婚姻制度，好像承認了同性婚姻」。陳志全回應稱，關係人和受養人等問題的確可透過擴闊行政措施解決，但申請公屋和合併報稅等，則無法以擴闊關係定義處理。

對於新民黨葉劉淑儀昨反駁一夫一妻制是「耶教」觀念，而非華人傳統家庭和婚姻觀念。梁美芬今在節目表示，「她（葉劉淑儀）說尊重華人社會重視的家庭價值，便應尊重一夫多妻，那些叫作封建的價值，中國建國1950年3月3日的婚姻法，建國就已經實行一夫一妻、一男一女」。

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