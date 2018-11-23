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2018年11月23日星期五
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沙田酒店1500萬元劫案 2被捕男子保釋候查 (20:47)
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【九西補選．短片】馮檢基稱「可勝不穩」：民調顯示自己無鎅民主派票 (17:20)
兩「衝關豬」柬埔寨抵港被捕 警方海關檢650萬元可卡因 (16:38)
【九西補選】指李卓人已修正上次補選工程失誤 姚松炎：馮檢基及焦土派增選情變數 (15:53)
調查指約一成女性童年曾被性侵 有個案婚後8年仍未能行房 (15:49)
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【港珠澳大橋．短片】金巴今起限量售票 香港口岸人流明顯減少 (15:14)
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【短片】展亮中心讓路公務員學院 林鄭稱將重置加強版校舍求雙贏 (14:38)
【奪命車禍】九巴工會疑員工車未按指引靠站停車 又指電單車或跟太貼肇禍 (14:30)
【九西補選．短片】陳凱欣石硤尾拉票 稱民調結果反映「有機會」 (13:41)
九龍華仁收生簡介會 英語面試10分鐘 錄取50人 (13:12)
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前焊接工人非法收受「介紹費」 官指涉剝削或判監 (18:05)
【九西補選．短片】陳凱欣團隊稱李卓人義工涉賄選 帶市民往廉署舉報 (17:05)
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象山邨冥鏹燒著衣物惹祝融 一女子灼傷送院 (16:57)
江蘇揚州爆高致病H5N6禽流感 港即停進口該區禽產品 (16:54)
男童疑戲水遇溺 水警救起送院 (16:26)
歲半男嬰患罕見癌缺醫療費 李嘉誠捐200萬 (16:11)
國際美食巡禮一連5日旺角花墟舉行 首增熟食及美食車區 (14:30)
【浸大塵爆．短片】姓周壽星仔兩成皮膚燒傷 弟望社會有同理心勿過度問責 (13:52)
路透社：中國駐巴基斯坦領事館遇襲 槍手開火 領事館保安還擊 (13:26)
偕同性伴侶申公屋被拒 男子提司法覆核指違憲 (13:20)
【港珠澳大橋】珠海來港金巴車票明起一律網上限售 8條A線巴士下周二改道 (13:08)
【童黨凌虐女童案】兩主腦判感化令及入更生中心 官籲父母「緊睇女兒」 (12:46)
【鍾士元出殯．短片+多圖】政商名人悼「政壇教父」 三任特首齊扶靈 (11:58)
【研同志締結政策？】陳志全：非打倒一夫一妻 梁美芬：不觸及婚姻制度願意討論 (11:16)
李偲嫣否認選舉舞弊 2.25開審 審期4天 (11:05)
今晨18.1度 入秋後最涼 (10:59)
柴灣男工被夾傷頭送院 (10:55)
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疑有人用假身分證見工 尖東酒店報警 (09:32)
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男嬰罕患主動脈狹窄兼神經母腫瘤 籌200萬治療 中大醫學院6教授籲捐助 (20:54)
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【九西補選】馮檢基到廉署投訴《蘋果》；我不是鎅票基，而是吸票基 (20:23)
香港興業被拒改愉景灣地皮建住宅 司法覆核規劃署決定 (19:06)
樂富大埔墟兩街市檔口 活鮑魚樣本含禁藥 (18:40)
私家車涉「攝車罅」撞跌電單車後不顧而去 辯方欲改認不小心駕駛被拒 (18:37)
【研同志締結政策？．短片】反駁葉劉遭「熄咪」 梁美芬：內地13億人口都實行一夫一妻 (18:08)
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經民聯油尖旺區議員莊永燦病逝 終年66歲 (17:34)
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柴灣男工被夾傷頭送院
(10:55)
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早上約9時半，一名男工於柴灣利眾街一間迷你倉開工期間，被一架客貨車車尾夾着頭部受傷，救援人員到場將傷者救出，送院治理。
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