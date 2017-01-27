【浸大塵爆】前消防處長籲做風險評估　前學生會長：撒麵粉為玩得「放啲」 (09:50)

林振敏今早在港台節目表示，每個人在做任何以往未嘗試過的事件前，心中都應有風險評估的預備，例如玩孔明燈可導致火災，「我們應否很鼓勵玩這些東西呢？」

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港大理學院講師麥嘉慧接受電話訪問亦稱，假如在局限空間的空氣中有高濃度麵粉、粟米粉等可燃微粒，加上有400度以上的發熱點，便會引致塵爆；除了火源外，塵爆釋放的熱能可助長周圍粉塵連鎖反應地燃燒，而這種急速的燃燒反應形成爆炸效果。她又說，一堆麵粉未必可被點燃，因燃燒需要一定氧氣包圍，但即使沒有火源，例如靜電及摩擦都可能成為發熱點。

林振敏說，香港家庭的家居除火爐外，很少有400度以上的發熱點，平時也不會潑灑粉塵，但呼籲在家中進行麵粉相關工序期間，火爐可以先關閉。

曾有3年舍堂生活的黃浚軒在同一節目稱，舍堂慶生是凝聚新宿生的基本方式，「撒麵粉其實是一種……叫做大家玩得『放啲』或開心點的方式」，但各舍堂慶生方法未必相同，玩麵粉通常為抹在頭髮上，令宿生的頭變得五顏六色，「樣子看上去比較好笑」，但沒有特別指明要撒麵粉。他說，與其明文禁止和加設大量條例約束如何使用粉末，倒不如在慶生方式上再教育，確保有學生知道危機，但認為經過今次不幸事件後，學生不會再輕易地玩麵粉，並知道有什麼風險。

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