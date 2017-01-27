男嬰罕患主動脈狹窄兼神經母腫瘤　籌200萬治療　中大醫學院6教授籲捐助 (20:54)

中大醫學院的帖子稱，17個月的張可仁，出生第4天時已被診斷罹患罕有心臟病「主動脈狹窄」，需要接受緊急手術，到近日再確診患上「第四期神經母腫瘤」，頭骨至腰椎和盆骨均有癌細胞擴散，脊髓神經線更被癌細胞壓住，痛楚非常，有癱瘓危機，癌細胞並正轉移至骨髓。他目前在威爾斯親王醫院兒童癌症中心隔離病房，開始接受化療。

院方指，可仁往後的治療方案，將包括化療、手術、放射治療、骨髓移植和免疫治療，治療時間約一年至一年半。他完成化療、手術和放射治療後，會進行骨髓移植，之後需要免疫療法，以大幅提高其存活率，由20%升至50%。然而，免疫治療需要病人自費，所需費用高達200萬港元。

可仁的父親張俊傑本身是醫生，2000年在中大醫學院畢業，他另一兒子患有自閉症，太太辭掉小學主任的工作，全職照顧小朋友，並要照顧父母親，經濟上未能承擔高昂的醫療費用。

中大醫學院2000年畢業同學會發起籌款，目的包括為可仁進行骨髓移植後的免疫治療，以及引起社會及政府對兒童罕有癌症治療的關注。

公眾若希望資助可仁的治療費用，捐款方法如下:

銀行轉賬

直接存入中文大學校友慈善基金銀行戶口，於收據副本背後註明「捐助張可仁小朋友」，連同捐款人資料，郵寄或電郵至香港中文大學校友慈善基金。銀行資料如下：

中信銀行（國際）China Citic Bank International

戶口名稱: CUHK Alumni Charity Foundation Limited

儲蓄戶口/Saving a/c number: 772-1-04297600

劃線支票

抬頭為「CUHK Alumni Charity Foundation Limited」， 於背後註明「捐助張可仁小朋友」，連同捐款人資料，郵寄至中大校友慈善基金，資料如下：

香港中文大學校友慈善基金

地址：香港灣仔皇后大道東43-59號東美中心1802室

電郵：info@cuhkacf.org

查詢電話：21804316

令次募捐行動獲中大醫學院一眾教授支持，包括中大副校長霍泰輝、醫學院前院長鍾尚志、助理院長古明達和莫仲棠、內科及藥物治療學系心臟科副教授李沛威，以及精神科學系臨牀助理教授麥敦平。

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