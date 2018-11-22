理大紅紙遮連儂牆　學生與暫任副校長推撞　物管處向學生紀律委員會投訴 (20:36)

理工大學學生會上月4日因校方以紅紙遮蓋「連儂牆」一事，到校長室樓層要求與校長唐偉章對話，並一度與暫任副校長（學生事務）沈岐平推撞。涉事4名學生包括學生會會長林穎恒昨與校董會學生代表李傲然等，今日收到學生紀律委員會（Student Discipline Committee）來信，指物業管理處向委員會投訴，正調查事件，要求相關學生在12月6日前書面回應。
物業管理處的投訴信由該處經理Frankie Yee撰寫，詳列當日事發經過。信件指，4名涉事學生當日與其他學生等，在李嘉誠樓17樓聚集，林穎恒以擴音器大聲說話，阻礙學校運作。信件指學生其後強行走上18樓，其間有學生以言語侮辱職員，又以身體阻止沈岐平及學務長莫志明離開等。信中又指，即使後來學校與學生對話，學生的態度亦是「粗魯及不尊重（rude and disrepectful）」。
其中一名被物業管理處投訴的學生李傲然稱，對學校處理不意外，認為這不是一個最好的做法，「一種明顯是強硬的手段，令同學噤聲；校方沒有思考事件因由，只是以某些片段斷章取義，對校方做法感遺憾」。李傲然稱，最嚴重的罰則有可能是要退學，但他不認為事件的嚴重性要到這一步。李又指，暫未決定下一步行動，需與其他同學再商討。
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