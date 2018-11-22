理大紅紙遮連儂牆　學生與暫任副校長推撞　物管處向學生紀律委員會投訴 (20:36)

物業管理處的投訴信由該處經理Frankie Yee撰寫，詳列當日事發經過。信件指，4名涉事學生當日與其他學生等，在李嘉誠樓17樓聚集，林穎恒以擴音器大聲說話，阻礙學校運作。信件指學生其後強行走上18樓，其間有學生以言語侮辱職員，又以身體阻止沈岐平及學務長莫志明離開等。信中又指，即使後來學校與學生對話，學生的態度亦是「粗魯及不尊重（rude and disrepectful）」。

其中一名被物業管理處投訴的學生李傲然稱，對學校處理不意外，認為這不是一個最好的做法，「一種明顯是強硬的手段，令同學噤聲；校方沒有思考事件因由，只是以某些片段斷章取義，對校方做法感遺憾」。李傲然稱，最嚴重的罰則有可能是要退學，但他不認為事件的嚴重性要到這一步。李又指，暫未決定下一步行動，需與其他同學再商討。

其他報道：何君堯獲續任嶺大校董 林鄭主禮學位頒授 碩士畢業生喊「廢除特首校監必然制」

其他報道：明德學院明年起停收生 續授課至學生畢業