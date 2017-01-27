【研同志締結政策？．短片】梁美芬斥葉劉淑儀「耶教」概念論：對香港一夫一妻制一知半解 (21:08)

梁美芬今日下午在facebook反駁，指中華人民共和國作為華人社會最大組成部分，早在1950年已經頒布《婚姻法》，也訂明一男一女、一夫一妻的婚姻制度，並非像葉太所說只是西方「耶教」概念。

梁美芬認為，葉劉淑儀的言論反映其對華人家庭價值觀及香港現行一夫一妻制一知半解，梁反問「難道中國實施了接近70年的婚姻制度不代表華人社會嗎」、「中國建國時訂定的一夫一妻、一男一女婚姻制度難道也是受『耶教』影響的嗎」。

梁美芬續指，提出修正案是要捍衛華人社會所重視的家庭價值觀，以及本港現行的一男一女及一夫一妻的婚姻制度，華人家庭價值觀不僅限於華人對於婚姻制度的看法，還包含對整個家庭宗族的倫理觀念。梁美芬認為，葉劉淑儀不但將兩者混為一談，更將之貶為殖民地「耶教」遺留的產物，「恐怕太過偏激及欠缺全面知識基礎」。

梁美芬強調，《婚姻制度改革條例》明確指出，1971年10月7日或該日以後，在香港締結的婚姻，須意指一男一女自願終身結合，而非葉劉淑儀所說的1972年。她又表示，葉劉淑儀可以支持陳志全的動議，但認為葉太對內地和香港實行的婚姻制度未有充分研究，「又錯誤解讀我的修正案，就施加情緒化的攻擊，本人在此必須回應」。

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