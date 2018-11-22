私家車涉「攝車罅」撞跌電單車後不顧而去　辯方欲改認不小心駕駛被拒 (18:37)

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事主電單車司機趙家樂（53歲）作供指，他今年2月5日駛至紅磡海底隧道往九龍方向時，看見右面被告林彥邦（39歲）正駕駛其私家車，相隔2個車身。趙供稱，他突然聽見有汽車加速聲音，下一刻已遭被告的私家車撼中車尾，導致電單車翻側，趙自己亦墮地並擦傷右邊身體。

趙續指，被告私家車的左倒後鏡被撞爛，惟被告沒停車，反而加速往前行駛，趙見狀便起身駕電單車狂追被告，直到紅隧九龍收費亭處才停車。趙拍打被告車窗，惟被告無視趙，到隧道職員趕至了解時，被告跟職員稱「無發生交通意外」。事件最終報警處理，趙因意外而留院8日。

控方又傳召案發當日見證事件始末的輕型貨車司機鄭家豪作供。鄭指，他的車頭攝錄鏡頭拍下了整個事件，又曾在趙跌到後扶他起身，並與趙一同在隧道收費亭跟被告理論，及等待警方到場。根據雙方同意事實，被告在警誡下承認，駕駛時曾因身體不適而「一時瞌睡」。案件押後至明年1月29日續審。

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