【明日大嶼】指1700公頃僅海洋二億分之一　施永青：地球根本不需要人類保護 (17:36)

其他報道：施永青：不認同人人有「天賦居住權」 指必須付錢換住屋權

施永青於《am730》表示，政府構思「明日大嶼」填海方案時，不可能沒有環保考慮，只是亦須同時考慮香港整個城市發展需要，以及港人長遠福祉，兩者必須有所平衡，「人生在世總會對自然環境有一定的破壞。如果純以居住角度而言，香港遠比新加坡人、荷蘭人、韓國人等住得差；沒有理由別的地方可以填，唯獨香港人不可以填？」

他續指，填海1700公頃對地球來說，只佔其海洋面積二億分之一，「影響非常有限」，「地球的生態，取決於太陽的質量與年齡，人的影響非常有限。人能夠盡量維護的，只是自己所需的生態環境吧了。環保怎能不考慮人類的需要！」

施永青又說，曾在香港遇過一些「環保原教旨主義者」，認為對方「心中只有環保信條，卻對大自然缺乏最基本的知識」，稱「保護環境是人類的需要，地球根本不需要人類的保護……環保只是人類想在地球上多住幾個世代吧了。所以那些把環保與人類生活的需要對立起來的環保原教旨主義者，根本連環保的初心也忘記了」。

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