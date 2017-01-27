曾6度非禮被定罪　富家子再犯兩案囚7周　官：勿「一放你出來就不記得」 (17:11)

其他報道：區議員陳炎光騙民政總署1.5萬罪成 判囚2個月3星期 官斥砌詞狡辯無悔意

案件今在九龍城裁判法院判刑。被告鍾雋弘（23歲）被控於本年10月9日在巴士非禮女生，和本年10月24日在港鐵車廂非禮女生。連同此兩宗案件，被告共有8項非禮罪定罪紀錄。

主任裁判官吳蕙芳判刑時，首先讓被告發言。被告稱感到難過和內疚，令受害人和信任他的人受到傷害，承諾不會逃避問題，以勇氣和決心改變自己，亦指自己將會接受心理醫生治療。

辯方求情指，被告坦白承認控罪，還押期間已深刻反省，亦因犯事而失去讀書機會；而被告明年9月可繼續就讀廚藝學院，希望被告趕及開學日前完成刑期。

吳官表示，因勞教中心和感化報告均不適用於被告，故只能判處被告即時監禁。吳官續指，被告有好多前科，案發地點在交通工具上，受害人僅年約15、16歲，屬案情嚴重，終判被告監禁7星期。

吳官提醒被告不要重犯，相信他心理有病，更謂「不要困住你才後悔知錯，一放你出來就不記得」，被告承諾每日都會提醒自己。

案情指，被告在10月24日於一列由佐敦往尖沙嘴方向的港鐵車廂，伸手搣坐在他身旁、身穿校服15歲女生的大腿。

另一案情指，被告在10月9日早上乘搭38號新巴，16歲女生在銅鑼灣希慎廣場上車，坐在被告身旁，被告摸女生的大腿及臀部數次。被告被捕後警誡下承認衝動犯事，失去自制能力。

其他報道：【佔中9人案】控方播戴耀廷籲學生撤離片段 戴與陳淑莊哭泣 朱耀明手帕抹眼

其他報道：被指伙3保安同鄉毆斃同僚 巴漢有不在場證據仍被羈押173天 入稟向警索「懲罰性賠償」