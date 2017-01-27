【短片】何君堯獲續任嶺大校董　林鄭主禮學位頒授　碩士畢業生喊「廢除特首校監必然制」 (15:51)

另外，約10名嶺大本科畢業生在典禮會場外拉起標語，表達「拒絕傀儡校董，捍衛院校自主」的訴求。

行動代表、應屆嶺大本科畢業生林小薇表示，「我們幾年之前，在校時反對這件事（何君堯做校董），去到今日畢業，林鄭完全無去聽學生訴求，反而再度委任何君堯當校董」，質疑特首校監必然制，以及大部分校董由特首委任的制度，導致嶺大校董變成權貴傀儡，要求廢除校監必然制度。

林小薇又認為，嶺大校長鄭國漢與副校長莫家豪近日在教務會高調提名兩名人士競逐校董，是為了在僅餘6席間選或直選的校董當中安插親信，以把持校董會。

另外，約10名嶺大應屆碩士畢業生，上台接受碩士學位時，背向典禮主席、行政長官林鄭月娥鞠躬，部分學生舉起標語，並呼喊「反對填海」等口號，其中有學生將標語放於主席台，欲交予林鄭月娥。

其後另外兩名學生按一般程序向林鄭月娥鞠躬，台下掌聲變得熱烈。另一方面，抗議填海的學生返回座位後，站立大喊「九子無罪」。

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